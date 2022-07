Trionfa ancora Massimo Stano: dopo l'Oro nella 20km di Tokyo 2020, il marciatore italiano conquista il titolo mondiale nella 35km di Eugene, in Oregon, sede della rassegna iridata di atletica. Battuti il giapponese Kawano e lo svedese Karlstrom negli ultimi due chilometri.



NELLA STORIA - Successo doppiamente notevole, visto che questa non è la specialità di Massimo. E soprattutto visto che era dal 2003, 19 anni fa, che l'Italia non vinceva un Oro mondiale nell'atletica: allora fu Gibilisco nel salto con l'asta.