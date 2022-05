– 57enne tecnico italiano da tempo emigrato all’estero - stava preparando la più bella esperienza della sua carriera in panchina,capace di pareggiare prima con la Francia e poi con la Germania, sfiorando addirittura la qualificazione nel “girone della morte”, quello che comprendeva anche i campioni uscenti del Portogallo.è stato raggiunto da più di un’offerta importante, da Bundesliga, Premier League e Championship, oltreché dagli Emirati Arabi,, poi fallita in un girone molto impegnativo con Inghilterra, Polonia e Albania, nonostante un onorevole cammino. Nel frattempo, l’Ungheria gli ha prolungato e adeguato il contratto, addirittura fino al 31 dicembre 2025, pare però con una clausola rescissoria., nella seconda giornata di Nations League, triste appuntamento per gli azzurri, ma ovvia importante vetrina per l’Ungheria, che cercherà di fare lo sgambetto ai campioni d’Europa (oltreché di confermarsi nella Serie A della Nations, in un altro girone terribile, comprendente anche Inghilterra e Germania).Il campionato ungherese termina il 15 maggio e dopo una decina di giorni di riposo, Rossi comincerà a Budapest il ritiro e il lavoro per portare la squadra nelle migliori condizioni per il debutto del 4 giugno, contro l’Inghilterra.