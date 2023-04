A margine della sfida contro l’Empoli, Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Dazn



“La testa è l’arma in più per fare la partita e l’Inter è nella testa che deve cambiare. Oggi in Italia si parla solo di semifinale Champions e anche noi siamo catturati da quello, ma mettere oggi la cattiveria sul campo ti accompagnerà a quella partita”.