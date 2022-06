Marcos Alonso, terzino classe 1990 di proprietà del Chelsea, vuole coronare il suo sogno: giocare al Barcellona. Il nazionale spagnolo, che ha comunicato ai Blues di voler partire, spera di riuscire a liberarsi a zero. Queste le sue parole in merito: Ho ancora un anno di contratto. La voglia di giocare un giorno in Spagna c'è. L'ho già detto altre volte che avrei voluto, ma alla fine non dipende solo da me". Lo riporta il Mundo Deportivo.