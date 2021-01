Undici gol e dieci assist in 64 partite in due anni con la maglia del Fluminense. E' questo il biglietto da visita con il quale Marcos Paulo si affaccia in Europa. L'attaccante brasiliano, classe 2001, è stato decisivo in un terzo delle partite giocate con il club nel quale è cresciuto. Tanti i club che avevano messo gli occhi su ragazzo, su tutti l'ha spuntata l'Atletico Madrid. Contratto in scadenza a giugno, proposta di rinnovo rifiutata e i Colchoneros che hanno anticipato la concorrenza pagando un indennizzo di 4,5 milioni di euro, cifra leggermente inferiore rispetto alla prima richiesta del club brasiliano. Operazione che potrebbe chiudersi già nei primi giorni della prossima settimana.



NIENTE SERIE A - Nei mesi scorsi c'erano stati contatti con l'Inter che si era interessata al giocatore, ma la trattativa con il Fluminense non è mai decollata. Marcos Paulo era stato proposto anche ad Atalanta, Parma e Sampdoria, che dopo una prima valutazione hanno fatto altre scelte. Il primo club italiano a mettere gli occhi sul giocatore però era stato il Torino: in estate i granata avevano fatto un'offerta di 1 milione di euro per il prestito e 5 per il diritto di riscatto. Non se n'è fatto nulla, così come è saltata l'ipotesi Inter. Marcos Paulo è diretto verso l'Atletico Madrid, dopo l'addio di Diego Costa un altro attaccante brasiliano in arrivo nei Colchoneros.