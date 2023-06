Dopo ore di apprensione suscitate dall'improvvisa scomparsa dell'uomo, che si trovava presso lo stadio Ataturk di Istanbul per seguire la finale di Champions League,Con grande prontezza, non appena era stata segnalata la scomparsa del padre di Maresca, lo speaker dello stadio aveva dato l'annuncio e il nome di Pasquale De Caro era stato proiettato su uno dei maxi-schermi.- In una serata di gioia e tripudio per tutto il, i festeggiamenti col resto della squadra e dello staff di Guardiola di cui fa parte hanno fatto spazio perdi Istanbul. Il padre si era recato allo stadio Ataturk per seguire dal vivo la partita, ma dopo il tripliche fischio di Marciniak ogni tentativo da parte del figlio di mettersi in contatto con lui è stato vano e ha portato l'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina tra le altre aSecondo quanto si apprende,, che ha dovuto comprensibilmente abbandonare la squadra e i festeggiamenti per la conquista della prima Champions League della storia del club inglese per comunicare coi suoi famigliari e coordinare insieme alle forze di polizia locali le ricerche del genitore.