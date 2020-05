Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 23.45, su Rai 2 - Danny Trejo diretto da Robert Rodriguez, in una pellicola cult e pulp. Storie di vendette, armi e cartelli messicani., ore 21.32, su Italia 1 - Prima parte del capitolo finale della storia d’amore tra il vampiro Edward e Bella. Matrimonio, futura maternità e… licantropi., ore 23.37, su Italia 1 - Riccardo Scamarcio è Step, nel film che riprende il libro di Moccia. Nel cast una giovanissima Giulia Elettra Gorietti, nei panni della sorella della protagonista Katy Saunders, compagna dell’attaccante del Perugia Pietro Iemmello., ore 21.10, su Rai Movie - L’amicizia tra il possidente terriero Alfredo Berlinghieri e il contadino Olmo Dalcò, interpretati da Robert De Niro e Gerard Depardieu, nella pellicola diretta da Bernardo Bertolucci, ambientata in Emilia., ore 16.30, su La7 - Eric Cantona in aiuto di un postino, di nome Eric, tifosissimo del Manchester United, che sta vivendo un momento di crisi nella sua vita. Il fuoriclasse francese lo aiuterà nel recuperare ciò che gli appartiene., ore 21.15, su Sky Atlantic - Quinta e sesta puntata della serie tv sul mondo della finanza con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey., ore 21.20, su Sky Cinema Due - L’ultimo film di Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, vincitore del premio Oscar come miglior attore non potragonista, in prima tv. Ambientato nel 1969, le vicende di Sharon Tate (interpretata da Margot Robbie) si intrecciano con quelle di un attore in declino e del suo stunt-man., ore 21.15, su Premium Cinema +24 - Il racconto biografico di Pelè, con il Brasile che si aggrappa alla sua stella più grande., Prime Video - La serie tv che raccontano la stagione (scorsa) del Leeds di Marcelo Bielsa, tra entusiasmo tra i tifosi, bel gioco e una spy story…, su Disney + - Nuova puntata della serie tv spin off del mondo di Star Wars, con il mandaloriano e baby Yoda protagonisti., su Netflix - La seconda stagione della serie tv britannica con Riky Gervais. Un giornalista cerca di superare la morte della moglie trasformandosi in un burbero, nel tentativo di tenere lontane le persone che vogliono aiutarlo., su Raiplay - La storia d’amore tra Arturo e Flora si intreccia con gli amici di mafia nella Sicilia degli anni 70 e 80. Pellicola che segna il debutto cinematografico di Pif.