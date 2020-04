"L'immunità di gregge" è l’ultima canzone di Checco Zalone, che per l’occasione si presenta in versione Domenico Modugno.



“Una canzone per voi, due note in allegria - spiega il comico pugliese -. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”.



Di seguito il VIDEO e il TESTO de “L’immunità di gregge”



Ricordo le tue ultime parole

aspetta che sboccino le viole

febbraio è troppo triste e fuori piove

te la darò di marzo

il giorno 9

balordo fu quel giorno buio e tetro

drin, sono io, accirimi, chiudi in casa

che il presidente disse: “almeno un metro”

da allora aspetto invano in questa stanza

due cose stringo in mano, una è la speranza

arriverà

l’immunità di gregge

sui monti e sulle spiagge

la pecora più bella sarai tu

amore mio

vedrai, tutto andrà bene

e l’ultimo tampone

sarò io per te

la quarantena, sai, è come il veneto

spegne i focolai piccoli ma più accenderne di grandi

come quello che arde nel mio cuore

lui non resta a casa, il mio cuore va per le strade

scavalca muri, varca portoni

perché anche un cuore si rompe i co-

arriverà

l’immunità di gregge

sui monti e sulle spiagge

la pecora più bella sarai tu

amore mio

tu dimmi solo dove

ti porto un 19

che Covid non è

Irina è la tua giornata fortunata

sai cos’è un toyboy