L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaMariani (Var: Di Paolo) 4,5"Brutta gara, una delle poche che sbaglia quest'anno. Fischia un rigore che non c'è sul contatto Posch-Depaoli e viene richiamato dal Var perché l'intervento è fuori area, anche se secondo me non c'era proprio il fallo. Sul contatto Skorupski-Gaich viene richiamato da Di Paolo per concedere il rigore e al 92' non vede una trattenuta di Coppola a Orsolini e lascia correre nonostante sia vicino all'azione".Arbitro: Camplone (Var: Mazzoleni) 7"Gara abbastanza corretta, senza grandi problemi. Corretti i due gol della Salernitana sul filo del fuorigioco".Ghersini (Var: Nasca) 6"Giusto lasciare proseguire sia sul contatto Singo-Hysaj in area granata, che per l'intervento di Ilic su Pedro: sono due contatti abbastanza lievi; in generale è stata una gara nervosa, dall'alto coefficiente di difficoltà".Maresca (Var: Doveri) 6,5"Partita difficile nella quale c'è da segnalare solo un check per un eventuale fallo di mano di Reca al 92'. Solo due cartellini, molto bene per il tipo di gara".Marinelli (Var: Banti) 6,5"Partita gestita bene: Parisi si prende un rischio per una trattenuta a Correa, giusto non fischiare il tocco di mano di Bellanova in area nerazzurra".Sacchi (Var: Di Martino) 5,5"Corretto il rigore assegnato ai padroni di casa per un fallo di Amrabat su Mota Carvalho, ma se ne perde un altro per la spinta di Castrovilli a Caprari. Giusto anche annullare il gol a Pessina che si aggiusta il pallone con il braccio".Fourneau (Var: Abbattista) 6,5"Nulla di particolare da segnalare, partita tranquilla anche grazie alla sua direzione".Chiffi (Var: Marini) 6"Non era in grandissima giornata, ma si porta a casa la sufficienza. Sul contatto Theo Hernandez-Baschirotto indica il dischetto ma viene richiamato dal Var perché il giocatore del Lecce tocca prima il pallone, non c'è rigore sul tocco di braccio di Hjulmand su tiro di Thiaw".Fabbri (Var: Aureliano) 4,5"Inizia benino come al solito, poi se la complica per non aver preso provvedimenti. Si è perso la manata di Gatti a Kvaratskhelia, era da espulsione per condotta violenta. E' un errore grave anche da parte del Var che avrebbe dovuto richiamarlo. Sul gol annullato a Di Maria sbaglia perché Milik fa fallo su Lobotka ma deve intervenire il Var per segnalarglielo. Giusto togliere il gol di Vlahovic perché il pallone era uscito prima del tocco di Chiesa, ed è corretto non assegnare il rigore alla Juve per il contatto Cuadrado-Juan Jesus perché è il colombiano che aggancia l'avversario".Irrati (Var: Abisso)