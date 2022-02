. La mattina, prima che sorgesse l'alba, lui la aiutava ascendere dal letto e la faceva sedere su una carrozzina. Insieme, con lui che spingeva, percorrevano i viali deserti di Villa Borghese. Un fantasma e la sua guida terrena. Da vent'anni. Dal giorno in cui. Una notizia che da anni, ormai stava sospesa nell'aria e che prima o poi tutti si aspettavano di dover sentire. Oppure anche no. Perché, tutto sommato, ciascuno di noi è portato a illudersi che le cose meravigliose non verranno mai attaccate e intaccate dal tempo, mortificate dal male, corrose dalla dimenticanza. Sicché se Monica Vitti era perlopiù diventata un'ombra che passeggiava nel pensiero in realtà la potevi guardare, ammirare, toccarla e parlarle tutte le volte che volevi. Bastava accendere la televisione oppure andare in qualche cinema d'essai. Trovavi sempre un film dove lei,grazie a un numero impressionante di pellicole che non scoloriranno mai. Maria Luisa non c'è più. Monica ci sarà sempre. Una leggenda non può morire.