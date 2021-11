Maria Paula Castillo è la nuova donna del momento in Sud America e in Colombia. Miss Intercontinental Colombia è stata eletta anche Miss Intercontinentale di tutto il Sud America, ma in patria sta spopolando non solo per il suo lavoro da modella, ma anche per le ospitate e i programmi tv dedicati allo sport in cui la splendida Maria Paula non si tira indietro in commenti e disanime. I suoi account social sono in rapida crescita e non si fermeranno.



La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.