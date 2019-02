Massimo Marianella ha parlato dagli studi di Sky Sport delle squadre impegnate in Champions League: "Il Manchester City può vincere la Coppa. Devo aspettare di capire cosa fa la Juventus contro l'Atlético Madrid. Rappresenta un ostacolo importante per i bianconeri, ma sono convinto che potranno superarlo. E se lo faranno, diventeranno i miei favoriti per la Champions insieme al Manchester City. Liverpool? E' una bellissima squadra, ma ha meno soluzioni: ha una sola tipologia di gioco e un undici titolare, Klopp può fare solo un paio di rotazioni a centrocampo. E' un ingranaggio che rischia di incepparsi, senza alcun piano B".