Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha raccontato un retroscena relativo al portiere della Juve Wojciech Szczęsny, protagonista anche con la Polonia al Mondiale: “C’è un motivo se Szczesny è stato fatto fuori dall’Arsenal in passato, non è casuale. Da quanto so, l’Arsenal lo aveva allontanato a causa di alcuni comportamenti fuori dal campo, da qui il prestito in Italia”.