Josip Ilicic torna in pista. Lo fa tornando al Maribor in un trasferimento che lo stesso ex Atalanta ha commentato così in conferenza stampa, come riportato da Sportklub.



"Voglio ringraziare tutti, questo è un giorno speciale per me. Una persona gioca a calcio per vivere queste emozioni, ecco perché sono tornato. Sono tornato per lasciare un segno in questo club".



"Sono tornato a Maribor per riportare i tifosi allo stadio. Pochi club possono vantarsi di avere un pubblico così, anche all'estero. Da un punto di vista fisico, non so dire quando sarò al meglio. Avevo bisogno di tornare a casa, ho fatto il pieno di Paesi stranieri. Sapevo che c'era un solo club in cui sarei tornato in Slovenia, ed era il Maribor. Credo e spero di riprendere il ritmo giusto il prima possibile. Ho bisogno del mio tempo".



"Era un mio grande desiderio tornare qui, hanno fatto tanto per me. Senza questo club non avrei avuto una carriera del genere. Non è ancora finita, è solo la seconda parte della mia carriera. Altri bei momenti arriveranno".



"Non mi piace avere fretta. Sto conoscendo la squadra, credo che non avrò problemi ad adattarmi. Conosco già l'atmosfera. Spero di poter aiutarli il più possibile. Questo è il club più grande della Slovenia, il supporto arriverà sempre. Maribor rappresenta molto nel mondo del calcio. Con il mio arrivo molti italiani seguiranno il calcio sloveno. E se la nazionale avrà bisogno di me ci sarò".