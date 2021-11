Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, prima della partita di Champions League contro lo Young Boys è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity +: "E' una grande emozione poter essere qui a Berna a giocarci qualcosa di importante. Non è una gara decisiva, c'è ancora l'ultimo turno col Villarreal, ma sarebbe bello poter fare una bella prestazione e punti per poter ambire a qualcosa di unico".



Siete cresciuti, avete una gran marcia adesso.

"Stiamo bene, stiamo crescendo. Dobbiamo giocare da Atalanta, confermarci, con grande voglia di raggiungere l'obiettivo".



Potete ambire a qualcosa di molto grande?

"E' prematuro parlare di classifica di Serie A. Pensiamo alla gara di stasera, è molto importante. Ho visto la squadra concentrata perché sa quant'è importante la partita, per i calciatori e per la società".



Buffon ha detto che era vicino all'Atalanta lo scorso anno.

"Non posso smentire le parole di Buffon e di Gasperini, sicuramente si sono sentiti".



Miranchuk-Azmoun con lo Zenit?

"Non riuscirete mai a ottenere notizie di mercato dal sottoscritto. E' prematuro, siamo a novembre, manca un mese e mezzo al mercato"