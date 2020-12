Pierpaolo Marino avvisa Juve e Inter. In un'intervista a Tuttosport, il dg dell'Udinese spiega: "De Paul a gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest'estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà. Di sicuro c'è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute".



SULLE SQUADRE INTERESSATE - "Certo, sono molte, ma finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride, ndr). Scherzi a parte, non voglio dire una cifra, perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita".



SULLA JUVE, PROSSIMO AVVERSARIO - "Se è giusto o sbagliato affrontarla ora? Lo capisci sempre dopo il risultato. Diciamo che da come si è sviluppata la storia della loro stagione, vengono da una situazione analoga alla nostra, con le dovute proporzioni la loro sconfitta con la Fiorentina è stata una mazzata simile alla nostra con il Benevento. Uno stop che arriva al culmine di una serie di prestazioni importanti. In questo senso, direi che affrontare una Juventus arrabbiata e smaniosa di rivincita non è mai il massimo, ma anche l'Udinese sarà arrabbiata e vogliosa di cancellare il Benevento".