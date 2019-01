Intervenuto ai microfoni della Rai, l'ex direttore sportivo di Atalanta e Napoli, Pierpaolo Marino, ha espresso la propria opinione sul caso Icardi e sul rinnovo che continua a slittare.



“Credo che alla fine si giungerà al rinnovo perché Marotta non è solito andare a rottura con i grandi calciatori per l'ingaggio. Tuttavia credo che il problema non sia quello dei soldi da riconoscergli, quanto la clausola rescioria. Da quando Marotta lavora in Italia, non ha mai voluto concederla”.