Umberto Marino, dg dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Lipsia: "Stadio esaurito? C’è grande emozione perché arrivare ai quarti di finale e giocarsi un accesso alla semifinale ti porta dentro a mille pensieri e la speranza di arrivarci. Abbiamo visto i ragazzi molto determinati, il mister ha preparato molto bene la partita mentalmente ed è veramente pronto per una serata speciale. Le parole di Pagliuca? Oggi abbiamo il piacere di avere qui lui e suo figlio, il messaggio è chiaro, la famiglia Percassi e la famiglia Pagliuca vogliono un’Atalanta forte in campo e fuori, in linea con la tradizione dell’Atalanta in Italia e, se saremo bravi, anche in Europa. Siamo concentrati su questa partita e sulla volontà assoluta di passare il turno, ci proveremo con tutte le nostre forze. La famiglia Percassi e la famiglia Pagliuca sono qui, vogliono tutti sostenere l’Atalanta, non lo possono fare in campo, lo fanno con il pensiero perché questa squadra merita davvero tanto".