L'esterno del Marocco, Sofiane Boufal, ha commentato ai media presenti la vittoria contro il Portogallo: "Una cosa pazzesca, stiamo vivendo un sogno e non vogliamo svegliarci. Ho sentito i brividi. Tutto quello che abbiamo, ce lo meritiamo. Non è finita. Resta la semifinale e la finale. Auguro buona fortuna alla squadra francese e spero di trovarla in semifinale".