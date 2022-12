Walid Cheddira, attaccante del Bari e del Marocco, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il passaggio del turno contro la Spagna: "Questa è una serata spettacolare, stupenda, innanzitutto per il passaggio del turno. Il Marocco non era mai riuscito ad arrivare ai quarti nella sua storia. Sono soddisfatto anche di aver debuttato in un Mondiale, ci sono stati tanti sacrifici e tanto lavoro per essere qui e sono stati ripagati. Siamo molto felici e proveremo a fare ancora meglio, non so dove possiamo arrivare, ma lavoreremo e daremo il cuore come abbiamo fatto per provare ad andare ancora avanti".