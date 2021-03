Vahid Halilhodzic gela Chelsea e Inter: Hakim Ziyech e Achraf Hakimi non saranno risparmiati contro il Burundi. Le due società, riferisce Al Mountakhab, Blues e nerazzurri avevano chiesto allo staff tecnico di intercedere con il ct per preservare i due giocatori e non farli partecipare alla sfida di domani, inutile ai fini della qualificazione in Coppa d'Africa: nulla da fare Halilhodzic ha risposto seccamente e confermato che terrà con sé Ziyech e Hakimi.