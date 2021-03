La Serie A è stata solo il primo passo:. Seconda presenza in nazionale maggiore per l'esterno offensivo della Sampdoria,, le reti del momentaneo 2-0 e 3-0, sfruttando l'asse tutta 'italiana' con: prima cross dalla destra dell'ala del Bologna e taglio ad anticipare il difensore, poi sfrutta bene il passaggio del compagno per freddare il portiere moldavo da distanza ravvicinata.(cross dalla sinistra e colpo di testa)(passaggio smarcante in area) per sesto e settimo gol. L'avversario non era certo irresistibile (il match si conclude 8-0), ma si trattava comunque di una gara di qualificazione ai Mondiali e della prima ufficiale per un ragazzo che compirà 21 anni a luglio: Damsgaard l'ha onorata al meglio strappando applausi a scena aperta e mostrando ancora una volta perché su di lui abbiano messo gli occhi diverse big,- Un interesse non nuovo e che parte da lontano quello dei nerazzurri, convinti dai report netti degli scout inviati al seguito del danese: "" il giudizio tranciante, che ha spinto Marotta e Ausilio ad. Non una trattativa vera e propria, complice anche il momento societario vissuto dall'Inter, ma la consapevolezza che gli ottimi rapporti con i blucerchiati potrebbero non bastare:, complice un contratto lungo (scadenza 2024),; con il prezzo aumenta anche la concorrenza, soprattutto indove diversi club hanno messo gli occhi sul gioiellino Jyllinge. E la doppietta in una vetrina prestigiosa come quella offerta dalla nazionale danese, non fa che alimentare l'interesse delle big: tutti pazzi per Damsgaard, l'Inter è in prima fila.