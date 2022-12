Impresa compiuta. Il Marocco elimina la Spagna e si qualifica, per la prima volta nella storia, ai quarti di finale di Coppa del Mondo. Il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha commentato così la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo sognato e ci siamo riusciti. I ragazzi hanno dato tutto in campo, hanno lasciato l’anima. Stiamo vivendo la storia. È un grande giorno per il Marocco. Dobbiamo riposarci e poi dovremo divertirci. La Spagna ci ha stancato molto ma abbiamo rispettato il nostro piano di gioco. Non abbiamo ancora fatto niente, ora ragioniamo di partita in partita".



Sul percorso della nazionale nordafricana: "Io l'avevo detto che non saremmo arrivati ai Mondiali per giocare solo tre partite. Perché non sognare di vincere il Mondiale? Lo ripeto ora, ma l'avevo già detto. Perché ora non sognare la semifinale?"