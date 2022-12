Escludo il resto. Ovvero: Marocco-Argentina o Marocco-Croazia. Il pronostico per l’epilogo deldi domenica 18 non segue percorsi acrobatici, ma le linee rette della logica.E’ più forte della Croazia, che pure è molto dotata a centrocampo, e lo è molto di più dell’Argentina che ha Messi, ma non una difesa imperforabile e un reparto centrale senza fuoriclasse (a meno che non parliamo di Di Maria il quale, però, sta facendo l’attaccante).Sono due Nazionali che si equivalgono. Ed entrambe, con percorsi diversi, hanno dimostrato di non sentirsi mai fuori. Messi e compagni sono cresciuti lentamente, ma nel quarto di finale, contro l’Olanda, avrebbero meritato di vincere prima dei calci di rigore.L’Argentina aveva fatto di più e avrebbe dovuto chiudere prima il confronto. Alla semifinale con la Croazia arriva con il morale alle stelle: una squadra “distrutta” dalla sconfitta con l’e, di fatto, obbligata a vincere sempre, si ritrova ad un passo dalla finale grazie ad un significativo spirito di gruppo e al sacrificio di tutti. Il rischio è di ritenere quanto fatto già un’impresa.E’ dalla testa, dunque, prima che dalle gambe, che passa la qualificazione.E questo, naturalmente, perché il tasso tecnico è molto elevato. Modric, anche se in un altro ruolo, è il Messi slavo, Brozovic è il maratoneta (e non solo) del centrocampo, Perisic è in forma smagliante. Manca, per la verità, un attaccante credibile, ma una partita può dire pure una mezza menzogna e cioè che in una semifinale un attaccante puro non serva.(di cui parlerò più avanti), aldi, non solo non segnò nemmeno un gol, ma non tirò nemmeno in porta in sette partite. Eppure la Francia divenne campione del mondo.. Ha rimontato nei supplementari con il Brasile, ha vinto perché sa tirare meglio di tutti i calci di rigore e perché i suoi calciatori non hanno paura. La tensione non sanno nemmeno cosa sia.La sfida post coloniale ha un favorito unico ed è la Francia. Il problema, per gli uomini di, sarà quello di segnare un gol. Dopo, il più dovrebbe essere fatto perché il Marocco non ha punte che possano sovvertire la gara. Certo, i nordafricani giocano da squadra più di quanto faccia la Francia che ha talento immenso, ma non sempre connesso.Ma certo, soprattutto Mbappé sposta la bilancia dalla sua parte. Attenzione, però, ad una basilare considerazione tattica:ha bisogno di spazio e contro il Marocco non ne troverà, almeno fino a quando la partita non si sbloccherà - se si sbloccherà - a vantaggio dei Bleus. E laddove l’attaccante riuscisse a saltare uno o più avversari si ritroverà inesorabilmente raddoppiato. Contro l’Inghilterra,non è stato brillante. Con il, invece, è obbligato a esserlo. L’importante è che non voglia fare come: ritenersi più importante del gioco e della squadra. E’ vero che in un Mondiale il campione o il fuoriclasse possono essere determinanti, ma chi non ce li ha, e gioca comunque da squadra coesa, viene premiato.E’ il caso, naturalmente, delper cui si sono giustamente sprecati le aggettivazioni più altisonanti. Niente da dire sulle opinioni altrui. Ma, se come ho fatto io insieme a pochi altri, facciamo un’analisi, anche solo contabile, delle occasioni e delle situazioni create dal Portogallo, dobbiamo dedurne che il successo del Marocco ai quarti è stato più fortuito che meritato.. La fase di non possesso palla è stata svolta benissimo (dieci uomini dietro la linea della palla), ma non credo che, come con la Spagna, il Marocco possa puntare solo ai calci di rigore per provare a vincere la partita.Comunque, a scanso di equivoci, il Marocco è nelle prime quattro perché ha studiato e applicato una strategia adatta ad un torneo breve (sette partite) che, dopo le prime tre, prevede il dentro o fuori. Però non mi sembra intellettualmente onesto dire che penso al Marocco in finale o, più ancora, campione del mondo.