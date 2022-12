Walid Regragui, ct del Marocco, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Francia. "Rappresentiamo il Marocco. Abbiamo un'immagine da dare al nostro Paese a livello internazionale. Se quello che siamo riusciti a trasmettere, ovvero la nostra cultura, il nostro modo di stare con le nostre madri, mogli, eccetera, è positivo, è un bene. Ma vogliamo rappresentare soprattutto il nostro calcio. Siamo in missione, non siamo stanchi. Domani correremo, non ci sarà fatica. Abbiamo un'opportunità, non voglio sprecarla. Non voglio aspettare 40 anni. Ci sono momenti in cui devi segnare il tuo territorio, ora è il momento".



"Se la Francia ci lascia il possesso, lo prenderemo ma non credo che lo lasceranno. Quindi dovremo sapere come impedire loro di tirare in porta. Penso che i giornalisti europei non apprezzino il fatto che giochiamo un po' come le squadre europee. Vogliono dire: erano carini questi africani che ballavano... È finita, vogliamo vincere. Forse domani sembrerò un idiota e la gente mi dirà che ho parlato troppo, ma ci crediamo".