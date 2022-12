Marocco-Spagna (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per gli ottavi di finale ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Education City Stadium di Doha: chi passa il turno ai quarti trova la vincente della sfida di stasera tra Portogallo e Svizzera nella parte del tabellone con Francia e Inghilterra.



PROBABILI FORMAZIONI



MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui.



SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Rodri, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. CT: Luis Enrique.



Arbitro: Fernando Andres Rapallini, assistenti Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfá, Raphael Claus quarto uomo, Villano e Gallo al Var.