Il tecnico della Spagna Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Marocco:



"C'è una chiara disinformazione. Non vale la pena che quando vinci ti mettono sulle nuvole e quando fallisci per lo stesso motivo ti criticano. Va bene tutto. Gli attaccanti sono i primi difensori. E' così che mi piace giocare a calcio. Il difficile è interpretarlo in campo. Continueremo a giocare da dietro. In 10 minuti il ​​Giappone ha giocato meglio di noi. Si vedranno più minuti come quelli se continuiamo nella competizione. Gioca anche l'avversario. Devi guardare sempre gli aspetti positivi mentre qui si guardano sempre quelli negativi".