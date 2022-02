Notizia clamorosa che coinvolge Hakim Ziyech. Il trequartista ha annunciato nel pomeriggio di aver detto basta alla nazionale marocchina: "Non tornerò in nazionale. Questa è la mia decisione finale. Tutto mi è chiaro, mi concentrerò sul mio club. Certamente sono deluso, chi non lo sarebbe? Ma alla fine è il ct quello che prende le decisioni. Devo rispettarle. Ma è chiaro per me che non tornerò più in Nazionale. Li capisco e mi dispiace per i tifosi".