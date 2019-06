Una trattativa condotta a fari spenti, condotta in gran segreto dalla Sampdoria e diventata di dominio pubblico soltanto negli ultimi giorni: il club blucerchiato lavorando sottotraccia ha spiazzato la concorrenza, e ha portato in Italia dal Boca Juniors il trequartista Gonzalo Maroni, promettente stellina del calcio argentino.



Classe 1999, gioiello dell'Under 20 albiceleste, Maroni dovrebbe arrivare già oggi a Genova. Ieri sera il calciatore è atterrato in Italia, e ha rilasciato la prima dichiarazione da ormai neo blucerchiato: "​Sono felice di essere qui, spero che tutto possa andare per il meglio. Forza Samp!" ha detto a Sky Sport. Il giocatore, già proposto alla Samp nel 2016 e vicino in passato anche al Milan, è stato rilevato dal Doria in prestito con diritto di riscatto, per una cifra che dovrebbe essere vicina ai 15 milioni di euro.