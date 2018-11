sono tornate ad essere rivali al 100% e se in campo la distanza è ancora evidente, fuori dal campo grazie all'arrivo in nerazzurro dell'ex-ad bianconerola sfida ha iniziato a farsi più incandescente. Il dirigente varesino presto metterà nero su bianco gli accordi già presi con la proprietà nerazzurra, ma è già al lavoro per affiancarsi ae prepararsi alle prossime mosse di mercato.L'obiettivo di Marottaè chiaro:e, dal punto di vista sportivo, cercare di anticipare e contrastare il predominio sul mercato della sua ex-squadra., sa che questo è il momento chiave della gestione dei suoi scout e nonostante non sia ancora ufficialmente sotto contratto ha già avviato contatti per le prime manovre di disturbo.Il sogno di mercato dell'Inter si chiama Federicoe dato l'ottimo rapporto che intercorre con il dg, Marotta sta cercando di sorpassare il vantaggio, da lui creato, con l'operazione che ha portato in maglia viola Marko. Ma l'esterno italiano non è l'unico obiettivo conteso. Nel mercato italiano piacciono ad entrambe(Cagliari),(Brescia),(Atalanta) e(Sampdoria), ma è all'estero e sui giocatori in scadenza di contratto a fine stagione che si giocherà la partita più difficile. Anthony(in scadenza con il Manchester United) e Adrien(stessa situazione con il PSG) sono obiettivi di primissima fascia in grado anche di spostare gli equilibri.