ha parlato a Mediaset prima della sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma: “E’ tempo di Coppa Italia e Supercoppa, i due trofei vinti dall’Inter l’anno scorso? La Coppa Italia è una competizione molto affascinante a cui i grandi club tengono molto e quindi stasera non dobbiamo sottovalutare l’avversario e cercare di passare il turno. E poi c’è la Supercoppa che è un trofeo e soprattutto è una finale molto affascinante e ricca di contenuti. È una stracittadina, è una gara inedita che manca da tanti anni. Non si giocherà in Italia ma il contesto televisivo c’è e quindi tutti gli appassionati possono seguirla. Spero sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico."Sono amareggiato perché credo che quel gol regolare ci avrebbe portato i 3 punti ma sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti, sbagliano gli allenatori e mi sembra giusto che sbaglino anche gli arbitri. Va fatta una riflessione sul VAR? Assolutamente sì, il fischio improvvido ha generato l’inutilità del VAR contro il Monza e questo deve portare a fare una riflessione a tutti i componenti: giocatori, allenatori e anche arbitri"."Capita, Lukaku ci aveva abituato, nella sua precedente esperienza interista, a fare delle belle gare anche dal punto di vista agonistico. Quest’anno la sua esperienza è stata costellata da situazioni di difficile gestione e di conseguenza l’auspicio è che possa ritrovare la sua forma atletica che gli possa consentire di ritrovare quei gol che aveva fatto nella sua precedente esperienza".Non c’è assolutamente una deadline anche perché queste sono dinamiche ricorrenti in tutti i club ormai e non vorrei più parlare di appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo difficile, nel mese di gennaio ci sono tante partite e tanti punti a disposizione e ne vorremmo fare il più possibile, al di là del giusto rispetto per quel determinato giocatore ma la nostra concentrazione è maggiormente rivolta alle partite che andremo ad affrontare”.