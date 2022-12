A margine della cena di Natale organizzata dall’Inter, l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole.“Con il Mondiale si è appena chiusa una bellissima pagina di calcio, che rimane un grande fenomeno di aggregazione. Adesso si torna alle competizioni nazionali e vogliamo ricominciare con grande carica agonistica per toglierci delle soddisfazioni e vincere qualche trofeo in questo 2023.e di potercela giocare.Siamo felici per lui e anche per Correa, che non ha partecipato per via dell’infortunio. Il Mondiale rappresenta il traguardo più importante da raggiungere per un calciatore eÈ un grande calciatore e ama l’Inter, questo lo abbiamo capito,È alle prese con un fastidio muscolare ma è pienamente ristabilito e deve solo ritrovare la condizione fisica. È spinto da forti motivazioni”.