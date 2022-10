Vecchi rancori che emergono e deflagrano, annientando il buoncostume e le maschere che certe cariche imporrebbero., l’ancestrale risoluzione dei conti in cui la ragione viene attribuita al più forte. Non per via democratica, s’intende.: la dirigenza nerazzurra è balzata in piedi, quella viola è sprofondata nella disperazione, ma solo pochi secondi. Il tempo che il tormento lasciasse tempo agli insulti, quelli rivolti a Marotta e soci. Improperi che hanno trovato accoglimento e replica, reazione opposta e contraria.Un doppio finale, a seconda delle versioni. C’è, con la dirigenza nerazzurra che allerta addirittura la Digos. E c’èai due club, ma apribile solo dal lato interno, con il presidente viola che, dal lato esterno, cercava di richiamare l’attenzione di qualche addetto. Ma qualche presente non si ferma a queste due avvincenti storie,, un confronto non degenerato solo grazie alla prontezza di chi è intervenuto per evitare il peggio.Antipatie che partono da lontano, da quelle accuse viola che avevano innescato la reazione di Marotta: “, aveva polemicamente affermato Barone nel corso di numerosi eventi. Una stoccata violenta che stimolò l’immediata reazione dell’ad nerazzurro: “, rispose Marotta, prendendo parola in Assemblea di Lega, di fronte all’intera platea convocata, eIl rapporto tra i due club si è incrinato in quel momento, tra Marotta e Barone non c’è mai stata tregua. Ecco perché. Per giunta a seguito di un arbitraggio discutibile, che di fatto ha amplificato le frustrazioni del dirigente “toscano, che a fine gara avrebbe provato a farsi giustizia. Da Firenze negano tutto, da Milano invece no.