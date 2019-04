A volte ritornano. Lele Oriali e l'Inter si sono sfiorati più volte negli ultimi anni, gestioni tecniche diverse eppure il tentativo di riportarlo in nerazzurro da dirigente che in diverse occasioni è andato a vuoto. Ma la novità riguarda l'attuale area tecnica dell'Inter, perché Beppe Marotta ha fatto un tentativo a gennaio scorso per convincere Oriali a lanciarsi nel progetto nerazzurro: una figura di raccordo tra squadra e società, interista purosangue, ben visto dai tifosi e capace di gestire lo spogliatoio come pochi altri, lo dimostrano i risultati ottenuti in passato da braccio destro di José Mourinho.



LA CHIAMATA - Appena si è insediato all'Inter e ha dovuto fare i conti con le prime problematiche ambientali, dal caso Nainggolan fino alla volontà di Perisic di andarsene, Marotta ha chiamato Oriali per provare a persuaderlo; un tentativo che anche questa volta non ha riscosso l'entusiasmo immediato dell'ex mediano, coinvolto nel progetto dell'Italia e al momento sicuro di rimanere in Nazionale con la gestione di Roberto Mancini. Insomma, Oriali non ha voglia di cambiare e non tutti i rapporti con le varie anime attuali dell'Inter sono ottimali; ecco perché il discorso non è decollato, ma non è da escludere che Marotta possa ritentare in vista di luglio. Pur sapendo che Oriali è legato alla Nazionale e non intende cambiare strada, almeno per adesso l'Inter - per Lele - può attendere.