, ad dell', è intervenuto a Rai Sport nel post-partita di Belgio-Russia e dato aggiornamenti importanti sulle condizioni di: "Abbiamo visto immagini dure la cui dinamica lasciava presagire qualcosa di drammatico che purtroppo abbiamo visto altre volte sui campi italiani. Fortunatamente non è stato così, oggi siamo qui a raccontare una vicenda sicuramente dai risvolti migliori di quanto poteva essere. Chiaramente voglio ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato affetto, Spillo faceva riferimento anche agli avversari sportivi. Ancora una volta lo sport si è dimostrato di altissimo valore".- "Sì, giustissimo. Come è giustissimo dire che non è stato vaccinato. È evidente che bisogna accertare quanto accaduto, non entro nel merito al momento. È giusto che bollettini medici e comunicati vengano fatti dalla Federazione danese, i nostri medici sono stati in contatto con loro da subito, sappiamo quanto è successo ma per rispetto non ci vogliamo addentrare ma siamo qua a riconoscere la grande manifestazione d’affetto riservata a noi e a Christian da parte di tutto il mondo del calcio".- "Questo dimostra come siano ragazzi molto affiatati tra loro. Eriksen pochi minuti fa ha mandato una chat nel nostro mondo Inter per accertarci sulle sue condizioni a conferma di quanto il nostro gruppo squadra sia molto affiatato, oggi maggiormente rafforzato".- "Tra di noi ci siamo confrontati tutti. Ci siamo subito telefonati, abbiamo parlato, volevamo notizie precise e i medici si sono adoperati per accertarsi di tutto. Abbiamo parlato, non con Christian che chiaramente in quel momento era in difficoltà, ma con lo staff medico della Federazione danese e siamo stati tranquillizzati. I contatti continuano, non vogliamo essere troppo invadenti perché il ragazzo deve stare tranquillo, ma la cosa bella, come dicevo, è che il ragazzo ha voluto divulgare questo messaggio circa 5-10 minuti fa per rassicurarci".- "Certamente. È un giocatore che ha avuto difficoltà d’inserimento ma poi ha dimostrato il suo valore. Conte ha lavorato molto bene ed è venuto fuori un campione, dimostrando tutte le sue qualità e ce lo teniamo stretto. Speriamo innanzitutto che possa risolvere questo problema di salute".