L'ad, ha parlato a Mediaset nel prepartita della sfida contro ile valida per la gara di andata delle semifinali di"Il derby conta molto perché oltre a essere un derby è una semifinale di una competizione a cui l'Inter tiene molto. Al di là delle suggestioni che regala questa partita cercheremo di fare bene fin da subito".- "I tifosi possono stare molto tranquilli. È una osservazione e non un inizio di un'investigazione. Si tratta di una informazione dei vertici della UEFA che riguarda decine di club alla luce delle conseguenze che la situazione globale ha portato e dunque vuole essere un modo per capire quali sono gli accorgimenti necessari per poter tornare alla situazione di prima""I punti a disposizione sono ancora molti. Dobbiamo avere l'asticella alta e non aver paura di essere ambiziosi. Noi vogliamo esserci in questa lotta scudetto e credo che le prime 5 siano nella lotta. Credo fosse straordinario che la Juventus non lottasse, dobbiamo stare attenti anche a Milan, Napoli e Atalanta"."Lautaro è ancora un ragazzo, deve vivere questi momenti altalenanti. Per un attaccante l'obiettivo è fare gol, se non lo fai cominciano le apprensioni. Lui deve allontanarle, è un giocatore importante nel quale l'Inter crede. L'obiettivo è che ritrovi il gol col supporto di se stesso e con l'aiuto della squadra".SCUDETTO - "Noi siamo l'Inter e l'Inter deve ambire sempre a lottare per il massimo fino in fondo in ogni competizione. Anche con il Liverpool dovremo cercare di ribaltare il risultato. Rimane il fatto che Inzaghi sta facendo molto bene e se qualcuno ci supererà ci toglieremo il cappello e diremo che sono stati più bravi di noi. Inzaghi crede nella squadra e in sé stesso"."Dobbiamo trovare dei rimedi necessari per tornare ai livelli di prima e riprendere il percorso di prima".