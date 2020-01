L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Rai Sport nel pre-partita della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.



ERIKSEN - "È fra i più forti in Europa? Sì, è un ottimo giocatore e siamo felici di averlo con noi. L'appeal che rappresenta l'Inter è molto alto, spero che sia l'inizio di una nuova generazione di campioni. Si vince solo coi campioni? Serve tutto un insieme: un allenatore forte, ma anche un gruppo di giocatori che possano creare un mix di qualità importante".



OBIETTIVI - "Siamo contenti del percorso fatto, non guardiamo agli altri ma a noi stessi. Il percorso è positivo, dobbiamo puntellarlo nel modo migliore. Ultimi risultati? Conte ha analizzato nel modo migliore i risultati ma sono certo che il percorso fatto finora è già molto positivo e noi vogliamo migliorarlo nel girone di ritorno".



LA TRATTATIVA ERIKSEN - "E' stata un po' lunga perché dall'altra parte c'era un grande manager come Daniel Levy, ma noi eravamo rassicurati dal fatto che il giocatore aveva sposato il progetto, questi colori e il fatto di voler lavorare con un allenatore preparato come Conte. Abbiamo trovato un accordo che premia l'Inter tutta e un gruppo già importante".



MERCATO - "Credo che non faremo altre operazioni. Questo è un mercato di opportunità, dopo averne trovata una come Eriksen direi che non ci sono giocatori a disposizione che possano alzare il nostro livello qualitativo".