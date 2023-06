Un nuovo torneo per valorizzare i calciatori Under 23. È l'idea emersa nel corso dell'assemblea della Lega Serie A andata in scena ieri secondo quando ha svelato La Gazzetta dello Sport. Da capire ancora il format e se ci saranno i tempi tecnici per farla partire entro settembre, ossia per il via ufficiale della stagione 2023/24.



La proposta è stata formulata da Beppe Marotta, ad dell'Inter: l'idea, inoltre è quella di dedicare il torneo alla memoria di Silvio Berlusconi, patron del Monza, scomparso solo alcuni giorni fa. Le prossime settimane saranno cruciali per lo sviluppo di questa nuova competizione.