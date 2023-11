Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport, a margine di un evento benefico in favore della ricerca contro il diabete di tipo 1, una giornata organizzata dall'ex centrocampista Massimo Ambrosini, il cui figlio soffre proprio di questa malattia: "Mi chiedete se il gol di Dimarco era voluto o meno? Si dice che il dubbio è il guanciale del saggio, per cui lasciamo questo dubbio. L'importante è che la palla sia entrata in rete".



RINNOVI DIMARCO E LAUTARO - "La cosa bella di questi ragazzi è che hanno un forte senso di appartenenza e per noi significa creare uno zoccolo duro. Il fatto di prolungare loro il contratto ha un grande significato morale, io e Ausilio stiamo negoziando senza fretta perché abbiamo interlocutori maturi, attaccati all'Inter e tutto porta all'ottimismo".



JUVE-INTER DA SCUDETTO - "Juve-Inter nella storia è da sempre definita come il derby d'Italia e come tale rimane. Se poi vediamo anche che siamo primi contro secondi, il match ha un appeal ancora più bello ed è un aspetto positivo per il mondo del calcio".



EMOZIONE PARTICOLARE - "L'emozione c'è sempre, considerati i tanti anni trascorsi lì. Sarà un bello spot per il calcio".