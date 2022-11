Intervistato ieri nel prepartita di Bayern-Inter da Mediaset, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato anche della ricaduta subita da Lukaku e del nuovo infortunio.



IMPREVISTO - "Ha avuto una ricaduta imprevista, questa casistica è ricorrente in tanti club. E' una stagione anomala, alcuni giocatori sono interessati a partecipare al Mondiale e ci sono difficoltà evidenti nei recuperi".



STRESS AGONISTICO - "Questo fa parte delle dinamiche di questo calcio. secondo me il ruolo delle nazionali è differente rispetto a 20 anni fa, chiedono spessissimo i giocatori. al di là di questo, si è partiti molto presto in campionato e in Champions, cosa unica. Quando parlo di stress agonistico ci metto dentro tutto".