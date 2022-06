L’amministratore delegato dell’Interè intervenuto a Radio Rai per fare il punto sulle principali trattative di mercato del club nerazzurro. A partire dal possibile ritorno di Romelu Lukaku: "Dobbiamo avere l'ambizione di tentare tutte le strade, senza avere paura di non arrivare all'obiettivo.e vedremo come andrà".Sul futuro di Lautaro Martinez: "Come è giusto che sia abbiamo un business plan, dobbiamo chiudere in attivo la campagna trasferimento ma vogliamo mantenere una squadra forte e competitiva.Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni".: "Non è il singolo giocatore che conta ma la squadra e questo gruppo è già forte".Vogliamo anche valorizzare i nostri giovani della Primavera, abbiamo dei talenti importanti. Ci dobbiamo andare con i piedi di piombo e dare loro tempo. Dobbiamo allestire una grande squadra, questo lo sappiamo".