Edin Dzeko inizierà a pensare al suo futuro quando l'Inter ufficializzerà sia Lukaku che Dybala. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Edin non è più un bambino, marzo 1986, ha un altro anno di contratto e all’Inter starebbe benone se tutti questi “movimenti grandi stelle” in attacco non fossero l’anticamera di un possibile ridimensionamento del minutaggio. Magari non si sente più un titolare fisso, ma di sicuro non parcheggerebbe a vita in panchina con il rischio di giocare spezzoni. Certo, quando l’Inter ufficializzerà Lukaku e Dybala qualche domanda il gigante bosniaco se la porrà”.