Marotta: 'Perché temere la Juve? Per Allegri, ha dato mentalità. L'ho cercato per l'Inter dopo Conte'

Nel corso del lungo intervento ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche della rivalità in questo campionato con la Juventus, che insegue in classifica e di cui va temuto, soprattutto un elemento: Massimiliano Allegri.



COSA TEMERE DELLA JUVE - "La Juve ha un bel reverendo (la domanda verteva su un paragone "ecclesiastico" ndr.), un bel cappellano come Allegri, la sua esperienza è sicuramente importante. Il sacerdote ha impartito una bella lezione e una bella mentalità. Rischiano di essere veramente competitivi. Per noi deve essere uno stimolo. Lo scontro diretto è il 4 febbraio ma si può scivolare anche in partite insignificanti con squadre di provincia. Secondo me non sarà uno scontro decisivo".



DOPO CONTE - "Se l'ho cercato per l'Inter? Quando un tecnico va via (Conte ndri.), si contattano i tecnici liberi. Chiamammo lui perché era libero, così come Inzaghi. E ora siamo contenti e fieri di questa scelta, con tutto il rispetto per Allegri”.