Ospite d'onore del premio 'Costruiamo il Futuro' nella cornice del palazzetto di Merate, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha dedicato un tributo alla memoria di Sinisa Mihajlovic, scomparso all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia con la leucemia: "Dal punto di vista sportivo era un combattente sul rettangolo di gioco, ma lo è stato anche dopo: ha lottato contro questa malattia, che purtroppo ha avuto la meglio. Dobbiamo ricordarlo per quello che ha dimostrato da calciatore, da allenatore e soprattutto come uomo di valori. Il ricordo non può che essere piacevole, è una persona che ci mancherà tanto".