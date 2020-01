Il CEO dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato di mercato ai microfoni di Sky prima della sfida al Napoli:



SU DE PAUL - "Se mi piace? E' una vostra idea"



SU VIDAL - "Arrivo dell'agente in Italia? Stiamo avendo diversi contatti con gli agenti per aumentare il livello qualitativo di questo gruppo, non c'è fretta. Siamo in piena attività"



SUI RINFORZI - "Tre acquisti? Dipende dalle partenze, cerchiamo un centrocampista e un esterno. Se poi andrà via qualcuno davanti..."



SU GODIN - "Se è pronto ad andare in panchina? Le competizioni sono tante, tutti vengono chiamati in causa. Conte sceglie i migliori in base alla forma".



SULLA ROSA - "E' ridotta anche a causa di alcune defezioni, per questo ci muoviamo sul mercato".



SU ERIKSEN - "Spesso vengono affiancati nomi di giocatori importanti, ma non c'è stato nessun contatto col Tottenham. Eriksen è un ottimo giocatore che va in scadenza a giugno, ma su di lui ci sono tante squadre. Non stiamo avviando trattative, ma è intetessante"