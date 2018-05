Giuseppe Marotta, ad della Juventus, ha parlato a Premium nel pre gara di Roma: "Scudetto vicino? Il più difficile si, il più sentito il primo con Conte, qui si è fatto fatica, la pratica va chiusa, non lo siamo aritmeticamente, siamo qui stasera. Allegri ed il futuro? Non abbiamo pensato al dopo Allegri, avevamo due appuntamenti importanti, ci siederemo al tavolo. Vedremo il futuro, non vediamo criticità. I risultati parlano da soli, ci sono risultati straordinari. Scegliere tra Dybala e Higuain? La Juve non è abituata a vendere e questo succede se uno va via. Ad oggi non c’e questo presupposto. La Juve non li mette sul mercato. Quando una rosa si è dimostrata vincente, ci sono poche possibilità di migliorarla. Tenere l’ossatura di squadra è positivo. Consolidare una sua squadra è qualcosa in più. Ci muoveremo in base alle disponibilità tecniche presenti sul mercato”.