, del suggeritore:, il colpo a sensazione pagato 20 milioni di euro nonostante avesse davanti un solo anno di contratto col Tottenham per far fare il salto di qualità al gruppo di Antonio Conte. Che, per colpe non sue, ha faticato a ricreare un'alchimia tattica che consentisse al trequartista danese di trovare da subito una sua collocazione stabile nell'undici titolare. "Il danese è un gioiello, un grande giocatore.: vale per il calciatore, vale anche per Conte", ha dichiarato recentemente l'ad nerazzurro.- Anche un grande ex nerazzurro comeha investito il suo "erede" (entrambi hanno vissuto una parentesi importante nell'Ajax) della responsabilità di prendere per mano l'Inter in questo insolito finale di stagione e portarla a conquistare un trofeo, che manca in Viale della Liberazione dalla Coppa Italia 2011. Ad oggi, non possono bastare le 4 presenze collezionate in campionato - di cui una soltanto da titolare - a cui vanno aggiunte le 2 apparizioni in Coppa Italia e altrettante in Europa League, col bottino di un solo gol.. Che tuttavia,- Eriksen sarà in ballottaggio fino all'ultimo con Sensi per completare la mediana con gli intoccabili Brozovic e Barella:. Il giocatore chiede spazio e i ritmi presumibilmente meno alti a cui dovremo abituarci in questa ripresa contraddistinta da impegni molto ravvicinati possono favorirlo. A patto che lo stesso Eriksen dimostri una crescita sul piano dell'intensità e della propensione al sacrificio maggiori rispetto alle prime battute della sua avventura interista. Marotta ha servito l'assist, ora tocca a lui tramutarlo in gol.