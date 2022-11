Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del calcio'. A margine dell'evento, il dirigente nerazzurro ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Skriniar? Credo che il successo di una squadra non dipenda mai da un singolo. Nei confronti di Milan c'è un grande affetto, è un professionista di un grande valore. Accanto a lui ci sono altri giocatori svincolati, tutti meriterebbero di essere riconfermati ma le logiche aziendali non ci consentono di farlo. Sul rinnovo di Skriniar sono ottimista".



SERIE A - "Non si può far arrivare giocatori a scadenza in Italia? Il concetto che volevo esprimere è che questo modello di riferimento ci vede penalizzati in un contesto europeo. Questo non significa che i giocatori bravi non devono essere riconfermati o che non si debba rinnovare il contratto, assolutamente no. Sono cambiati però gli scenari di riferimento rispetto agli anni 2000. dove il campionato italiano era finale nelle carriere dei calciatori, oggi è di transizione".



MONDIALI - "Farò il tifo per il bel calcio, la gente in questo momento ha voglia di gioire e vedere cose belle".