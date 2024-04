Marsiglia-Atalanta: i bookie puntano su un altro colpo esterno di Gasperini, in quota è sfida Aubameyang-Scamacca

49 minuti fa



Vincere ancora per continuare a coltivare il sogno Europa League. Dopo aver eliminato il Liverpool, l’Atalanta è chiamata a superare l’ostacolo Marsiglia per puntare la finale della competizione. Secondo i betting analyst, il colpo esterno dei nerazzurri nella semifinale di andata di giovedì si gioca tra 2,78 e 2,95, quote leggermente più alte ma in linea con il segno «1», proposto tra 2,47 e 2,48. Il pareggio, che in vista del ritorno al Gewiss Stadium sarebbe comunque un ottimo risultato per i bergamaschi, vale tra 3,40 e 3,45.



Tra gli altri mercati, perfetto equilibrio tra Under e Over, proposti entrambi a 1,85, mentre il Goal, a 1,68, prevale nettamente sul No Goal, a 2,05. Dopo la doppietta ad Anfield che ha spianato la strada all’Atalanta ai quarti, Gianluca Scamacca sogna un’altra notte da protagonista: il gol del centravanti italiano si gioca a 3,10, seguito da 3,42 di Ademola Lookman. A prevalere tra i marcatori non può che essere Pierre-Emerick Aubameyang, che, da capocannoniere della competizione con 10 reti, vede un altro gol a 2,35.