Il futuro di Mario Balotelli sarà ancora in Francia. L'attaccante del Nizza è stato proposto dal suo agente Mino Raiola e si è offerto in prima persona anche a mezzo stampa a numerosi club italiani senza trovare però un'apertura concreta per un ritorno in Serie A.



E oggi la destinazione più probabile per la punta che ha ritrovato anche la Nazionale è ancora in Francia all'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da L'Equipe c'è già stato un primo contatto ufficiale fra i due club con l'OM che da 10 giorni tratta l'acquisto di Balotelli. C'è da battere la resistenza del nuovo allenatore dei rossoneri Patrick Vieira che nella conferenza di presentazione ha confermato di puntare su Balotelli